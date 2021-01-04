إصابة 10 أشخاص في انفجار في مستودع للغاز على الحدود اللبنانية السورية

وقع انفجار داخل مستودع للوقود على الحدود اللبنانية السورية مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص على الأقل اليوم الأحد، حسبما قال الصليب الأحمر اللبناني.



وقال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن ثلاثة أشخاص تلقوا العلاج في الموقع الواقع في بلدة القصر الحدودية، بينما تم نقل السبعة الآخرين إلى مستشفيات محلية.



وأظهرت لقطات على الإنترنت ألسنة اللهب تتصاعد من المستودع وسط انفجارات متتالية ناجمة عن انفجار اسطوانات الغاز بالداخل.



وقال سكان محليون إن رجال الإطفاء يكافحون للسيطرة على الحريق.



وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار نجم عن عطل كهربائي.



وقال الجيش اللبناني في بيان مقتضب، إن المستودع يوجد على الجانب السوري من الحدود وأن المنشأة المملوكة ملكية خاصة كانت تستخدم لتخزين الوقود والغاز.



وحتى الان لم يتضح سبب الحادث بعد.