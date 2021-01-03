 مقتل جنديين فرنسيين في هجوم بعبوة ناسفة بمالي - بوابة الشروق
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مقتل جنديين فرنسيين في هجوم بعبوة ناسفة بمالي

د ب أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 1:04 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 1:04 ص

قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، اليوم، إن جنديين فرنسيين قتلا في مالي.

وحسبما نشر موقع «روسيا اليوم»، أفادت الرئاسة في البيان بأن «رئيس الجمهورية علم ببالغ الحزن بوفاة جنديين من فوج الفرسان الثاني في مدينة هاغيناو في مالي».

وأضافت الرئاسة، أن الهجوم نُفذ بعبوة ناسفة أصابت المركبة المدرعة الخاصة بالجنود أثناء مهمة استخباراتية في منطقة ميناكا.

وأشارت إلى أن جنديا ثالثا أصيب في الهجوم، مؤكدة أن حالته ليست خطيرة.

وذكرت في البيان، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحيي هؤلاء الجنود الذين ماتوا من أجل فرنسا أثناء أداء واجبهم.

وأوضحت أنه يشارك أسرهم وأحباءهم وإخوتهم في السلاح، ويؤكد لهم امتنان الأمة وتضامنها معهم، مشددة على أن الرئيس يجدد عزم فرنسا على محاربة الإرهاب.

وكان ثلاثة جنود فرنسيين قد قتلوا قبل أقل من أسبوع بمالي أيضا في انفجار عبوة ناسفة.

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