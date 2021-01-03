نيو اورليانز يهزم رابتورز بدوري السلة الأمريكي

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سجل إيريك بليدسو 19 نقطة من بينها رمية ثلاثية في الدقيقة الأخيرة بجانب عشر تمريرات حاسمة ليقود فريقه نيو اورليانز للفوز على ضيفه تورنتو رابترز 120 /116 فجر الأحد بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف براندون إنجرام 31 نقطة ليساهم في فوز نيو اورليانز رفقة زميله زيون ويليامسون الذي أحرز 21 نقطة.

وتقدم نيو اورليانز 32 /26 في الربع الأول لكن تورنتو أنهى الربع الثاني لصالحه بنتيجة 60 /55 ثم عاد نيو اورليانز وتقدم في الربع الثالث بنتيجة 87 /82 قبل أن يخرج فائزا بفارق أربع نقاط.

وسجل فريد فانفليت 27 نقطة وأضاف كريس باوتشر 24 نقطة لفريق رابترز مقابل تسجيل باسكال سياكام عشر نقاط.

كما تغلب هيوستون روكتس على ساكرامينتو كينجز 102 /94 بعد أن سجل جون وول 28 نقطة لأصحاب الأرض.

ونجح روكتس في حصد الفوز رغم غياب نجمه جيمس هاردن بسبب إصابته بالتواء في الكاحل الأيمن.

وسجل ديارون فوكس 23 نقطة لكينجز الذي خسر للمرة الثانية على التوالي.

وفي باقي المباريات فاز فيلالفيا على شارلوت هورنتس 127 /112 واوكلاهوما سيتي ثاندر على اورلاندو ماجيك 108 /99 ونيويورك نيكس على إنديانا بيسرز 106 /102 وكليفلاند كافالييرز على اتلانتا هوكس 96 /91.