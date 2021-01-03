الرئيس الإيراني يأمل في وصول لقاح مضاد لكورونا للبلاد خلال أسابيع

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أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن أمله في أن يتم شراء ووصول لقاح مضاد لكورونا إلى البلاد خلال أسابيع، موضحا أن أولوية التلقيح ستكون للكوادر الطبية والصحية وكبار السن.

جاء التصريح بعد اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي التابعة للحكومة.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أن وزارة الصحة والبنك المركزي قدما تقارير للحكومة عن نشاطاتهما في توفير لقاح مضاد لكورونا من مناشئ مختلفة خارج البلاد.

وكان محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أعلن الشهر الماضي تخصيص 200 مليون يورو (244 مليون دولار) لاستيراد لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وبسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، فإن استيراد اللقاحات ليس مضمونا بعد.

وبعد انسحابها أحادي الجانب من الاتفاق النووي للجمهورية الإسلامية عام 2018، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات مشددة على إيران، ما أثر أيضا على العلاقات المصرفية الدولية للبلاد.

ونظرا لأن البنوك الدولية اضطرت إلى وقف تعاونها مع إيران بسبب العقوبات، فإنه لا يمكن للجمهورية الإسلامية بحكم الأمر الواقع شراء أو بيع أي شيء من خلال الأنظمة المصرفية الأجنبية.