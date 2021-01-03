 كنيسة الروم الكاثوليك تلغي احتفال عيد الغطاس.. والأرثوذكس تنصح بتجنب زيارة المقابر - بوابة الشروق
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كنيسة الروم الكاثوليك تلغي احتفال عيد الغطاس.. والأرثوذكس تنصح بتجنب زيارة المقابر

أرشيفية
أرشيفية
هدى الساعاتي
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 8:35 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 8:42 م
أعلنت الكنيسة الأرمينية الكاثوليكية، مساء اليوم الأحد، إلغاء الاحتفال بعيد الغطاس الموافق 6 يناير الجاري، تجنبا للتجمعات و الزحام، تفاديا لانتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، نصح وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، إبرام إيميل، بتجنب زيارة المقابر في الشاطبي والناصرية، تجنبا للزحام وحفاظا على سلامة المواطنين، بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقال إيميل، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن زيارة المقابر في الأعياد أمر جميل اعتاد عليه الأقباط، لتذكر ذويهم والدعاء لهم بالرحمة، ولكن هذا العام يختلف مع تفشي فيروس كورونا.

وشدد على الجميع، الحفاظ على أنفسهم واتباع الإجراءات الاحترازية والالتزام بالكمامة حتى تمر هذه المرحلة.

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