وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى بلقاس المركزي للاطمئنان على مرضى كورونا

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تفقد الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، يرافقه وكيل الطب العلاجي، مستشفى بلقاس المركزي، وأشرف بنفسه على عملية شحن تانك الأكسجين، حيث تم إمداد التانك بـ20 ألف لتر.

كما تفقد "مكي"، جميع أقسام المستشفى وقسم العزل، وذلك للاطمئنان على سير العمل والاطمئنان على الخدمات المقدمة لمرضى فيروس كورونا، ومدى التزام الفرق الطبية بتطبيق أحدث بروتوكول للعلاج.

كما مرَّ على قسم العزل الجديد الذي يحوي 20 سريرًا، والذي سيتم تشغيله خلال الفترة القادمة، وتفقد أيضًا قسم العزل بمبنى الحميات.

وأكد توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لضمان تقديم الخدمه الطبية اللازمة للمرضى، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة والتزام الفرق الطبية بارتداء الواقيات الشخصية.

وشدد على إدارة المستشفى بمتابعة جميع الحالات خصوصاً في فترات النوبتجيات والسهر ومراجعة شبكات الأكسجين، والتأكد من توافر المخزون الكافي وسلامة المخارج، والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.