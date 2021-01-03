تجديد الثقة في الجهاز الفني لغزل المحلة والموافقة على الاحتياجات العاجلة لدعم الفريق

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اجتمع هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والجهاز الفني لفريق غزل المحلة لكرة القدم بقيادة خالد عيد وبحضور مصطفى عبده رئيس مجلس الادارة وحسام عزو عضو مجلس ادارة الشركة الجديدة التى تم تأسيسها لادارة وتشغيل نشاط فريق غزل المحلة لكرة القدم، وقد تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تحسين آداء الفريق والدعم المطلوب خلال فترة الانتقالات المرتقبة.

و قد انتهى الاجتماع إلى تجديد الثقة في الجهاز الفني والرضاء عن مستوى كل من حراسة المرمى وخط الظهر والوسط الدفاعى وقد وعد المدير الفني بالعمل على تطوير وتثبيت خط الوسط الهجومى وخط الهجوم.

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة المبدئية على طلب تدبير الموارد لاستقدام مخطط أحمال ومحلل أداء وتدعيم الفريق بعدد 2 لاعب في مركز الظهير الأيمن كبديل للاعب الأساسي هاني عادل وصانع العاب مميز في خط الوسط.

كما أشار الوزير إلى أهمية الإنتهاء من كافة إجراءات منح الشركة الجديدة تراخيص التشغيل اللازمة في أقرب وقت لنقل كافة المهام إليها.