وزيرة الصحة: إجمالي عدد المستشفيات المخصصة لمواجهة موجة كورونا الثانية بلغ 363

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه خلال شهر أكتوبر الماضي أتاحت الوزراة 26 مستشفى عزل، بعدد أسرة بلغ نحو 6600، 1400 بالعناية المركزة، مضيفة أن عدد أجهزة التنفس الصناعي المتاحة في أكتوبر الماضي بلغت نحو 715.

وأضافت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، مساء أمس السبت، أن إجمالي عدد المستشفيات المخصصة لمواجهة جائحة كورونا بلغ نحو 111 مستشفى خلال نوفمبر الماضي، وتم زيادتهم خلال ديسمبر إلى 150 مستشفى.

وذكرت أن إجمالي عدد المستشفيات المخصصة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا بلغ نحو 363، بعدد أسرة وصل إلى 34 ألفًا، لافتة إلى أن العدد الحالي المتاح من الأسرة مماثل لما كان متاحا وقت ذروة الموجة الأولى.

وأوضحت أن نسبة الإشغال بمستشفيات العزل تتراوح من 40 إلى 45%، و60% بغرف العناية المركزة، فضلًا عن إشغال أجهزة التنفس الصناعي بنسبة تقدر بنحو 42%، ذاكرة أن عدد المستشفيات التي تتواجد بها هذه النسب من الإشغالات تبلغ 101 مستشفى.

وأشارت إلى سعي الوزارة لتوفير مستشفيات بالمراكز والأحياء، ما يسهل حركة التنقل على مصابي كورونا، مؤكدة أن نسبة الأسرة المتاحة لعلاج كورونا لا تزيد عن 30% من إجمالي الأسرة بالوزارة.



