الأردن يسجل 26 وفاة و 903 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 26 وفاة و 903 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في المملكة، اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 3877 والإصابات إلى 296668.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 18805 حالات ، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 80 حالة، فيما غادرت 53 حالة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفت الموجز إلى تسجيل 2152 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 273986 حالة.

وأضاف الموجز أن 14498 فحصاً مخبريّاً أجري اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 3211366 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى قرابة 23ر6%.