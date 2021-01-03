زايد معلقة على واقعة وفاة مريضين بزفتى بسبب نفاد الأكسجين: لن أتهاون في محاسبة المسؤول

علقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على واقعة وفاة مريضين بمستشفى العزل بزفتى بسبب نفاد الأكسجين، قائلة إن هناك فريقًا يباشر التحقيقات في الواقعة داخل المستشفى، لعرضها عليها غدًا.

وأكدت خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب والمذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس السبت، أنه لا يوجد نقص في أسطوانات الأكسجين بالمستشفيات، موضحة أن الفترة بين نفاد شبكة الأكسجين وملأها من جديد أمر طبيعي.

وقالت إنه خلال إمداد الشبكة بالأكسجين يتم تأمين الكمية اللازمة للمريض، لحين الانتهاء من ملء الشبكة، مؤكدة أنها لن تتهاون في محاسبة المسؤول عن الحادثة، بعد انتهاء التحقيقات.

وأصدرت النيابة العامة بياناً حول نفاد الأكسجين من مستشفى زفتى العام، وأشارت النيابة إلى تلقيها بلاغ أمس يوم 1 يناير، حول نفاد الأكسجين بالمستشفى نتيجة الإهمال بإدارة المستشفى، ووفاة مريض آخر ولكن لم يتم التبليغ عنه، وأكدت النيابة العامة على إجرائها لتحقيقات موسعة حول الواقعة.