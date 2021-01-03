مدرب الإسماعيلي عقب هزيمة المقاصة: أخشى على مستقبل الدراويش

عبر عطية صابر المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، عن حزنه بعد تلقي فريقه الهزيمة مساء اليوم الأحد من نظيره فريق مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري الممتاز .

وقال عطية صابر في تصريحات تليفزيونية إن الغيابات أثرت بشكل كبير علي لاعبي الفريق، وأبرزهم اري بابل وعبد الرحمن مجدي.

وعن مستقبل الإسماعيلي قال إنه قلق علي مستقبل النادي بعد هذه النتائج والوضع المؤسف الذي يعيشه حاليًا، خاصة أنه كان لاعباً ومشجعاً للفريق قبل أن يكون مدرب في صفوف الفريق.



واختتم حديثه قائلاً أنهم قرروا غلق ملف مباراة اليوم، والاستعداد للفترة المقبلة بشكل جيد لخوض لقاء الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي البطولة العربية.