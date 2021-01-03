ضبط 4 آلاف زريعة سمكية و900 كيلو جبنة خلال حملة تموينية بكفر الشيخ

شنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ حملات تموينية اليوم الأحد، بالتعاون مع أشرَف جمال فهمي عيد، رئيس مركز ومدينة مطوبس، مروا خلالها على الأسواق والمحلات التجارية لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع، وكذا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسفرت الحملة عن ضبط 900 كجم جبن موتزاريلا مجهولة المصدر وبدون بيانات، 4 آلاف زريعة سمك، وتم تسليمها إلى مركز شرطة مطوبس، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، بالإضافة إلى تحرير محضرين أوعية ألبان، ومحضرين نظافة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار جهود المحافظة بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق وتوفير الدعم الكامل للمواطنين.