الحجرف: نتمنى أن تعزز قمة السعودية أمن واستقرار الدول الخليجية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أمله في أن تسهم قرارات قمة مجلس التعاون الحادي والأربعين، التي ستعقد بعد غد الثلاثاء، في محافظة العُلا شمال غرب السعودية، بدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وتمنى الحجرف، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، أن تعزز هذه القمة أمن واستقرار دول المجلس، الذي هو كل لا يتجزأ، وتحقق تطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل.

وأكد أن مجلس التعاون يخطو بثبات نحو العقد الخامس من مسيرة التعاون، مشيرا إلى أن "انعقاد القمة في العلا التاريخية، على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة كورونا، يؤكد حرص القادة في الحفاظ على مجلس التعاون كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية في المجالات كافة".

وعبر الحجرف عن شكره لقادة دول المجلس على جهودهم المبذولة لتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، مؤكدا أن مجلس التعاون حقق العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية منها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنو دول المجلس.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في الإعداد والتحضير لانعقاد القمة عبر تسخير كافة الإمكانيات وتذليل الصعوبات لضمان نجاح القمة التي تستضيفها المملكة للمرة العاشرة في تاريخ القمم الخليجية.