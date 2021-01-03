ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة 40% في عام 2020

قفزت صادرات السيارات الصديقة للبيئة في كوريا الجنوبية، بنسبة 40% في عام 2020، مقارنة بما كانت عليه قبل عام، بسبب زيادة الطلب على السيارات التي تطلق انبعاثات أقل، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.

وحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، اليوم الأحد، بلغت صادرات السيارات الكهربائية من خلايا الوقود الكهربائية والهيدروجينية 4.6 مليار دولار أمريكي العام الماضي، بارتفاع 33.9% عما كانت عليه قبل عام.

وأضافت الوزارة، أن السيارات الصديقة للبيئة مثلت 12.3% من إجمالي شحنات السيارات في البلاد العام الماضي.

وبلغت صادرت كوريا الجنوبية من السيارات الكهربائية، مثل السيارات "كونا إي في" التي تصنعها شركة "هيونداي موتور" أكثر من 112 ألف وحدة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، بارتفاع 67.2% على أساس سنوي.