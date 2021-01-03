اختيار 14 أستاذا من «نوعية طنطا» لعضوية لجان الترقي بالأعلى للجامعات

قال الدكتور محمود زكي، ‏رئيس جامعة طنطا، ￼إن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي، اختار 14 أستاذًا بكلية التربية النوعية بطنطا كأعضاء للجان المُحكِّمين لفحص الإنتاج العلمي لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين على مستوى الجامعات المصرية في الدورة الثالثة عشر "ديسمبر 2020".



وأضاف الدكتور كمال عكاشة، ‏نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن كلية التربية النوعية بطنطا مثَّلها في لجنة الدراسات التربوية "المناهج وطرق التدريس" الدكتور حمدي إسماعيل شعبان، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد الكلية، وضمت لجنة الاقتصاد المنزلي كل من الدكتورة نجلاء فاروق الحلبي، أستاذ إدارة مؤسسات الأسرة والطفولة بقسم الاقتصاد المنزلي ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة آية فوزي لبشتين، أستاذ الملابس والنسيج ورئيس قسم الاقتصاد المنزلي، الدكتورة هيام دمرداش الغزالي، أستاذ الملابس والنسيج، الدكتورة رانيا محمد حمودة، أستاذ الملابس والنسيج، الدكتورة إيريني سمير مسيحة، أستاذ الملابس والنسيج.



وأوضح الدكتور حمدي شعبان، عميد كلية التربية النوعية بطنطا، أن لجنة التربية الفنية ضمت كل من الدكتور السيد محمد مزروع، أستاذ أشغال المعادن بقسم التربية الفنية وعميد كلية التربية النوعية السابق (عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين قسم التربية الفنية)، والدكتور حسان رشيد عبد العزيز، أستاذ أشغال الخزف وعميد كلية الفنون التطبيقية جامعة طنطا ووكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة طنطا سابقا، والدكتورة رانيا عبده الإمام، أستاذ طباعة المنسوجات ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الواحد عطية عبد الواحد، أستاذ أشغال النحت ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب السابق، والدكتور سعيد عبد الغفار العنانى أستاذ أشغال الخزف، والدكتورة مها محمد عامر أستاذ طباعة المنسوجات.



وأضاف أن الكلية مثَّلها في لجنة الموسيقى الدكتور أكرم محمد نمير أستاذ الموسيقى العربية ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جاكلين جمال سيدهم أستاذ نظريات وتأليف موسيقى بقسم التربية الموسيقية.