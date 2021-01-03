محافظ الشرقية: إثارة واقعة الحسينية هدفها خبيث ضد البلد

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن العاملين في مجال الرعاية الصحية يعيشون ظروف صعبة في العالم كله وليس مصر فقط.



وأضاف غراب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الأحد: «عندنا فريق طبي مميز في الشرقية والفرق تعمل في ظروف صعبة وما تم من بلبلة خلال الأيام الماضية هو التأثير على الروح المعنوية للأطقم الطبية».



وأكد أنه رغم الكثافة السكانية التي تعيشها محافظة الشرقية إلا أن المحافظة في ترتيب متأخر من الإصابات بفيروس كورونا، ذاكرًا أن هذا يدل على كفاءة الفريق الطبي الذي يعمل بجدية.



وتابع: «محاولة إثارة الجدل في واقعة الحسينية من ضمن الأدوار الخبيثة التى تتم ضد البلد»، لافتًا إلى أن الحالات التى توفيت في مستشفى الحسينية لم تمت في نفس الوقت كما يشاع ولكنها كانت متدهورة ومتأخرة وتوفوا على أجهزة تنفس صناعي بسبب أمراض مزمنة.