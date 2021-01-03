 استطلاع: تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع: تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه

سول - أ ش أ:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 10:01 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 10:01 ص

كشف استطلاع كوري جنوبي، اليوم الأحد، عن انخفاض شعبية الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إلى أدنى مستوياتها منذ توليه منصبه، حيث بلغت نسبة تأييد أداء الرئيس مون 34.1% في حين وصلت نسبة الآراء السلبية إلى 61.7%، لتتجاوز لأول مرة حاجز الـ60%.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن هذا الاستطلاع أجرته وكالة ريال متر بناء على طلب من قناة (واي تي إن) الإخبارية على ألف شخص تزيد أعمارهم على 18 عاما على الصعيد الوطني في يومي 1 و2 يناير.

وأوضحت أن نتائج الاستطلاع أظهرت أن نسبة تأييد حزب سلطة الشعب المعارض الرئيسي بلغت 34.2%، ونسبة تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 28.7%، لتصل الفجوة بينهما إلى 5.5 نقطة مئوية.


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