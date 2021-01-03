 تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020 - بوابة الشروق
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تأجيل حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة ساويرس الثقافية 2020

شيماء شناوي
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 11:31 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 11:31 ص

أعلنت مؤسسة ساويرس للتنمية، ومجلس أمناء جائزة ساويرس الثقافية، تأجيل موعد الحفل السنوي لجائزة ساويرس الثقافية، والذي كان من المقرر إقامته، في دار الأوبرا المصرية، يوم الجمعة الموافق 8 يناير 2021. والإعلان عن أسماء الفائزين في شهر أبريل 2021.

يأتي هذا التأجيل استجابة لقرار مجلس الوزراء المصري، وحرصا على سلامة الحضور والمدعوين إلى الحفل، في ظل انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا. ومن منطلق اهتمام واعتزاز مؤسسة ساويرس بالاحتفاء بالمبدعين المصريين، من شباب وكبار الأدباء والكتاب، الذين يحصدون جوائز هذا العام.


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