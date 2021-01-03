الكنيسة المصرية بالكويت تعتذر عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد جراء كورونا

قرر راعي الكاتدرائية المرقسية المصرية في الكويت القمص بيجول الأنبا بيشوي، عدم استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد هذا العام، انسجاماً مع قرارات السلطات الصحية الكويتية وتوصياتها بضرورة الحد من التجمعات للسيطرة على تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).



وقال القمص بيجول -في بيان صحفي اليوم الأحد- "اعتدنا في هذا الوقت من كل عام، أن نعيش أجواء المحبة والتآخي والفرحة باستقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد، من خلال حضور جانب من القداس الإلهي مساء يوم (6 يناير)، واستقبال المهنئين صباح اليوم التالي (7 يناير)، وعلى الرغم من الشغف لمثل هذه اللقاءات، فإننا نقف بجانب الجهات المختصة في البلاد في خططها الهادفة إلى التخفيف من التجمعات".



وأضاف "أنه بفضل الالتزام بتلك التوصيات وجهود السلطات المحلية، فإن الكويت أصبحت في وضع مطمئن من جهة الإصابات بهذا الوباء، خاصة وأن الأرقام تشير إلى أنها تسير في الاتجاه السليم".



وتابع القمص بيجول قائلا: "إن ما أظهره المجتمع الكويتي من المشاعر المهنئة، يشكل تعويضاً عن اللقاءات المباشرة، وحمل القيمة الحقيقية لمعنى التواصل في مثل هذه المناسبات"، لافتاً إلى أن مشاعر المودة المتبادلة لم تغب أيضاً عن الجميع خلال فترة انتشار هذا الوباء؛ حيث تجسدت في صور أخرى تمثلت في الاتصالات المتبادلة وإظهار روح التعاطف والمساندة ودعم الفئات الضعيفة والمتضررة.