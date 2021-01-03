 محافظ كفر الشيخ: تلقينا 112 ألفا و255 طلب تصالح بقيمة 507 ملايين و754 ألف جنيه - بوابة الشروق
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محافظ كفر الشيخ: تلقينا 112 ألفا و255 طلب تصالح بقيمة 507 ملايين و754 ألف جنيه

اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين
محمد نصار
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 6:44 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 6:44 ص

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 112 ألفا و255 طلب تصالح ، بقيمة 507 ملايين و754 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح ، لتوعيتهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،ان مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل ، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح ، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية ل 50جنيها ، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40٪ جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية ، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية ال 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية " محليات" ، واستقبالهم ب 88مدرسة بالقرى ،و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية ، وحافظا على صحته ، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح  من خلال كارت الفيزا.

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