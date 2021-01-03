مقتل 56 شخصا على الأقل فى هجوم إرهابى مشتبه به بالنيجر

الأكثر قراءة
عمرو أديب يكشف حقيقة الحالة الصحية للإبراشي
مات بالعناية المركزة في المستشفى.. تفاصيل وفاة الكاتب وحيد حامد
تركوه مصابا بجروح خطيرة.. تفاصيل الاعتداء على صيدلي مصري بالسعودية
خيانة على الطريقة المكسيكية.. عامل بناء يحفر نفقا من بيته إلى غرفة نوم عشيقته
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
نعملا
النتـائـج
تصويت
قتل مهاجمون جهاديون، 56 مدنيا على الأقل، وجرحوا 20 آخرين، في هجوم يشتبه فى أنه إرهابي بالنيجر، حسبما قال وزير داخلية النيجر اليوم السبت.