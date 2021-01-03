 مقتل 56 شخصا على الأقل فى هجوم إرهابى مشتبه به بالنيجر - بوابة الشروق
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مقتل 56 شخصا على الأقل فى هجوم إرهابى مشتبه به بالنيجر

نيامي - د ب أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 12:54 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 12:54 ص

قتل مهاجمون جهاديون، 56 مدنيا على الأقل، وجرحوا 20 آخرين، في هجوم يشتبه فى أنه إرهابي بالنيجر، حسبما قال وزير داخلية النيجر اليوم السبت.

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