ميلان يعود للصدارة بثنائية في بينيفينتو بالدوري الإيطالي

عاد ميلان لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على مضيفه بينيفينتو اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد ميلان، الذي حقق فوزه الحادي عشر في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، إلى 37 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود إنتر، الذي تصدر المسابقة مؤقتا في وقت سابق اليوم.

في المقابل، توقف رصيد بينيفينتو عند 18 نقطة في المركز العاشر بترتيب البطولة.

افتتح الإيفواري فرانك كيسي التسجيل لميلان في الدقيقة 15 من ركلة جزاء، قبل أن يضطر الفريق اللومباردي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ساندرو تونالي في الدقيقة 33.

ورغم النقص العددي، أضاف البرتغالي رافاييل لياو الهدف الثاني لميلان في الدقيقة 49، فيما أهدر بينيفينتو فرصة تقليص الفارق بعدما أهدر لاعبه جيانلوكا كابراري ركلة جزاء في الدقيقة 61.

يأتي هذا الفوز ليمنح دفعة معنوية جيدة للغاية للاعبي ميلان قبل لقاء الفريق المرتقب مع ضيفه يوفنتوس يوم الأربعاء القادم في قمة مباريات المرحلة السادسة عشر.

بدأت المباراة بهجوم متوقع من جانب ميلان، الذي كاد أن يفتتح التسجيل مبكرا عن طريق إبراهيم دياز، الذي سدد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء، لكن الكرة علت العارضة مباشرة.

واصل ميلان نشاطه الهجومي حتى حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعدما تعرض أنتي ريبيتش للإعاقة من جانب أليساندرو تويا مدافع بينيفينتو داخل المنطقة، ليلجأ الحكم لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أقرت بصحة قراره.

ونفذ فرانك كيسي الركلة بنجاح، بعدما وضع الكرة على يسار لورينز مونتيبو، الذي ارتمى في الناحية اليمنى، مسجلا الهدف الأول لميلان في الدقيقة 15.

تخلى بينيفينتو عن حذره الدفاعي بحثا عن إدراك التعادل سريعا، وبعد سلسلة من التمريرات السريعة في الدقيقة 19 وصلت الكرة إلى جيانلوكا لابادولا، الذي أطلق قذيفة مدوية من خارج المنطقة، لكن الكرة ارتطمت بباطن القائم الأيسر وأبعدها الدفاع عن المنطقة الخطرة.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب وسط استحواذ متبادل على الكرة دون أي فاعلية على المرميين.

شهدت الدقيقة 33 منعطفا في المباراة، بعدما تعرض ساندرو تونالي لاعب ميلان للطرد بسبب التحامه العنيف مع المولدوفي أرتور لونيتا لاعب بينيفينتو في إحدى الكرات المشتركة.

حاول بينيفينتو استغلال النقص العددي في صفوف ميلان، حيث أطلق جيانلوكا كابراري قذيفة من داخل المنطقة في الدقيقة 35، لكن جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى ميلان، أبعد الكرة إلى ركنية.

لم تمر سوى دقيقة واحدة، حتى أطلق جايتانو ليتيزيا تصويبة قوية بعيدة المدى، غير أن دوناروما واصل تألقه وأبعد الكرة لركنية لم تسفر عن شيء.

كثف بينيفينتو من هجماته في الدقائق الأخيرة للشوط الأول، وتلقى روبيرتو إنسيني تمريرة بينية، ليسدد من داخل المنطقة، لكن دوناروما كان حاضرا في الموعد، قبل أن يواصل حارس ميلان تألقه ويتصدى لتسديدة عن طريق بيرياريم هيتماج في الدقيقة 45، لينتهي الشوط بتقدم ميلان بهدف وحيد.

بادر ميلان بالهجوم في بداية الشوط الثاني، ومن أول هجمة خطرة للفريق اللومباردي، أضاف رافاييل لياو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وتلقى لياو تمريرة بينية من آنتي ريبيتش، ليستخلص الكرة من أمام مونتيبو، الذي خرج من مرماه للحاق بالكرة دون جدوى، ليضع اللاعب البرتغالي كرة ساقطة (لوب) من داخل المنطقة، واضعا الكرة داخل الشباك.

أهدر بينيفينتو فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 51 عن طريق إنسيني، الذي تلقى تمريرة عرضية زاحفة من الناحية اليمنى، ليسدد مباشرة وهو على بعد خطوات قليلة للغاية من المرمى، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وحصل بينيفينتو على فرصة مؤكدة لتقليص الفارق في الدقيقة 61، بعدما احتسبت له ركلة جزاء، عقب تعرض كابراري للإعاقة داخل منطقة جزاء ميلان من جانب رادي كرونيتش، لكن كابراري أضاع الركلة، بعدما وضع الكرة بجوار القائم الأيمن مباشرة.

واصل بينيفينتو محاولاته لتقليص الفارق، حيث تابع فيديريكو باربا تمريرة عرضية من الجهة اليمنى في الدقيقة 68، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، غير أنه وضع الكرة بعيدة تماما عن المرمى.

وأهدر لابادولا فرصة أخرى لبينيفينتو في الدقيقة 70، حيث تسلم الكرة داخل المنطقة، ليسدد كرة زاحفة على يسار دوناروما، الذي أمسك الكرة بثبات.

ورد ميلان بهجمة سريعة في الدقيقة 72، انتهت بتسديدة أرضية بعيدة المدى من هاكن تشالهان أوغلو، لكن الكرة ارتطمت في القائم الأيمن، وأبعدها الدفاع عن المنطقة الخطرة.

ووقف القائم الأيمن حائلا دون تسجيل ميلان هدفا ثالثا من جديد عن طريق كيسي، الذي تلقى تمريرة من الناحية اليمنى عن طريق لياو في الدقيقة 83، ليسدد من داخل المنطقة، دون مضايقة من أحد، غير أن الكرة اصطدمت في القائم الذي واصل معاندته للضيوف.

في المقابل، أضاع باسكوالي تشياتاريلا فرصة محققة لمصلحة بينفينتو في الدقيقة 87، حينما سدد كرة قوية من خارج المنطقة، اصطدمت بالدفاع وخرجت الكرة لركلة ركنية لم تثمر عن أي جديد، لينتهي اللقاء بفوز ميلان 2 / صفر على بينفينتو.