مكالمة هاتفية مسربة تفضح مساعي ترامب لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مارس ضغوطا علي سكرتير ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبيرجر من أجل تغيير نتائج الانتخابات في الولاية وإلغاء فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أنها حصلت علي تسجيل لمكالمة هاتفية جرت بين ترامب ورافنسبيرجر يوم السبت واستغرقت ساعة، موضحة أن ترامب قال خلال المكالمة إن "شعب جورجيا غاضب، والناس في البلاد غاضبون، ولا حرج في أن تعلن أنك قد أعدت حساب (الأصوات)"

فرد رافنسبيرجر على ترامب قائلا : "حسنًا ، سيدي الرئيس ، التحدي الذي تواجهه هو أن البيانات التي لديك خاطئة"، إلا أن ترامب واصل حديثه قائلا: "حسنا، كل ما أريده فقط أن أجد 11780 صوتًا، وهو أكثر مما لدينا، لأننا فزنا في الولاية". وأصر ترامب: "من المستحيل أن أخسر جورجيا.. لقد فزنا بمئات الآلاف من الأصوات".

وبحسب واشنطن بوست، فإن كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز والمحامية الجمهورية كلتا ميتشل كانا على الخط خلال الاتصال الهاتفي، حيث هدد الرئيس باتخاذ إجراء قانوني.

وفي سياق متصل، ذكر ترامب في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، اليوم الأحد، إن رافينسبيرجر لم يكن راغبًا أو غير قادر على الإجابة على أسئلة بشأن الاحتيال وإتلاف بطاقات الاقتراع و تصويت ناخبين من خارج الولاية وناخبين متوفين.. معتبرا أن "رافينسبيرجر ليس لديه أدنى فكرة!".

فيما سارع موقع تويتر للتحذير من تغريدة ترامب، حيث كتب الموقع على هذه التغريدة: "هذا الادعاء حول تزوير الانتخابات محل نزاع".

من جانبه، رد رافنسبيرجر في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "مع الاحترام ، الرئيس ترامب ما تقوله غير صحيح.. الحقيقة ستظهر".

وكان رافنسبيرجر قد أشرف على ثلاث عمليات إعادة فرز مختلفة للأصوات بالولاية، ورفض مرارا مزاعم ترامب بشأن تزوير الأصوات في جورجيا، تلك الولاية التى تمكن الديمقراطيون في الفوز فيها لاول مرة منذ عام 1992.

وصرح رافنسبيرجر في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس قائلا: "علينا فقط قبول حقائق ما حدث في انتخابات نوفمبر".

وأضاف: "لست سعيدًا بذلك والعديد من المحافظين أيضا، ولكن في النهاية نريد التأكد من أن لدينا انتخابات نزيهة ستجري يوم الثلاثاء وهذا ما سنقاتل من أجله"، في إشارة إلي انتخابات الإعادة

على مقعدين في مجلس الشيوخ الأمريكي سيحسمان بدورهما السيطرة على المجلس ومصير البرنامج التشريعي للرئيس المنتخب جو بايدن.