كتائب حزب الله العراقية تعلن عدم دخول السفارة الأمريكية في بغداد

قالت كتائب حزب الله العراقية اليوم الأحد، إنه ما زال في الوقت متسع، وإنها لن تدخل إلى السفارة الأمريكية في بغداد، مشددة على عدم السماح بـ"العبث" بسلاحها.

وذكر الأمين العام للكتائب أبو حسين الحميداوي في بيان صحفي، اليوم الأحد،

بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليمان: "حضورنا اليوم في الميدان هو رسالة تفويض أن عجلوا بالثأر فدمنا ما زال يغلي".

وأضاف الحميداوي: "لن ندخل اليوم إلى سفارة الشر، ولن نطيح بهذه الحكومة، فما زال في الوقت متسع".

وتابع: "سلاحنا أكثر ضبطاً وتنظيماً من أرقى الجيوش والمؤسسات العسكرية على مر التاريخ، وهو أكثرها شرعية وعقلانية، وسيبقى بأيدينا إلى أن يشاء الله، ولن نسمح لأحد -كائنا من كان- أن يعبث بهذا السلاح المقدس الذي حفظ الأرض والعرض وصان الدماء".

واختتم الحميداوي: "سنحفظ عهدنا مع قادة النصر بالثبات على طريق العزة والإباء".

ويحيي عراقيون اليوم الذكرى الأولى لمقتل المهندس وسليماني بغارة أمريكية بطائرة بدون طيار على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020.