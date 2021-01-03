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غدا.. محاكمة متهمي قضية «أحداث مسجد الفتح»

مصطفى المنشاوي:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 2:13 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 2:13 ص

تستكمل الدائرة 2 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، غدا الأحد، إعادة إجراءات محاكمة 8 متهمين بأحداث العنف التي وقعت بمحيط رمسيس، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مسجد الفتح".

ووقعت القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف مسجد الفتح"، في 16 و17 أغسطس عام 2013، بمحيط مسجد الفتح وقسم الأزبكية بمنطقة رمسيس، التي نتج عنها مقتل 44 شخصًا وإصابة 59، بينهم 22 من ضباط وجنود الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم القتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

كما أصدرت محكمة الجنايات في وقت سابق، أحكامًا فى القضية عام 2017، بمعاقبة 494 متهمًا بالسجن المؤبد والمشدد، وألقت الشرطة القبض على المتهمين الذين أعادت المحكمة إجراءات محاكمتهم وأصدرت بحقهم القرار المتقدم.

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