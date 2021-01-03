ميشال عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده

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جدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، رفضه لوجود أي شريك للبنانيين في الحفاظ على استقلال وطنهم.



وقال عون، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد، «لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره».





