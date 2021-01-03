ميشال عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده

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لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره.
— General Michel Aoun (@General_Aoun) January 3, 2021
لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره.