 ميشال عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميشال عون: لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
نور رشوان
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 12:18 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 12:18 م
جدد الرئيس اللبناني، ميشال عون، رفضه لوجود أي شريك للبنانيين في الحفاظ على استقلال وطنهم.

وقال عون، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، صباح الأحد، «لا شريك للبنانيين في حفظ استقلال وطنهم وسيادته على حدوده وأرضه وحرية قراره».



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