 غلق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة - بوابة الشروق
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غلق طريق العلمين الصحراوي بسبب الشبورة


نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 6:55 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 6:55 ص

أعلنت الإدارة العامة للمرور، إغلاق طريق العلمين الصحراوي في الاتجاهين لوجود شبورة كثيفة.

وأهابت الادارة العامة للمرور، من قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم.

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