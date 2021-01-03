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أعداد جريدة الشروق
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الصحة العراقية: انخفاض ملحوظ في إصابات كورونا بتسجيل 742 حالة

بغداد - أ ش أ:
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 4:37 م | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 4:37 م

أكدت وزارة الصحة العراقية، حدوث انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 742 حالة.

 

وذكرت الوزارة -في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الأحد- أن عدد الإصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة يعد الأقل منذ 4 يونيو الماضي.

 

وأشارت إلى تسجيل 5 وفيات من المصابين بفيروس كورونا، وهي الحصيلة الأقل منذ مايو 2020.

 

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم (كردستان-العراق) ارتفاع حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في الإقليم.

 

وذكرت -في بيان- أن عدد حالات الشفاء بلغ 72 ألفا و158 حالة، من مجموع إصابات بلغ 103 آلاف و565 حالة.

 


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