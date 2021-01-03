باكستان: 2272 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 حالة وفاة في يوم واحد

أعلنت باكستان، اليوم الأحد، تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى عشرة آلاف و311 حالة.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث أرقام له عن عدد المصابين، تسجيل 2272 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 486 ألفا و634 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم الأحد.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن ستة ملايين و819 ألفا و699 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، منها 44 ألفا و392 خلال الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 440 ألفا و660 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 1784 مريضا في حالة حرجة.