 غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب الشبورة - بوابة الشروق
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غلق طريق مصر أسوان الزراعي بسبب الشبورة

تعبيرية
تعبيرية

نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 6:46 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 6:46 ص

أعلنت الإدارة العامة للمرور، غلق طريق مصر أسوان الزراعي من محافظة بني سويف حتى محافظة المنيا لوجود شبورة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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