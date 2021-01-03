الداخلية تكشف تفاصيل التنمر على رجل من ذوي القدرات الخاصة بالشرقية

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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بتعليق مواطن من ذوي القدرات الخاصة في الشرقية، على أحد الأعمدة الخرسانية وتصويره.

وكانت تداولت إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" صور لشخص يرتدي جلباب ومُعلق على أحد الأعمدة الخرسانية.

وتبين من خلال فحص المقطع المصور تعليق شخصين مقيمين بمحافظة الشرقية المجني عليه "معاق ذهنيًا" على أحد الأعمدة الخرسانية، وتصويره على سبيل المزاح، وبسؤال والد المجني عليه اتهم الشخصين سالفى الذكر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين مرتكبي الواقعة، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول الذي تم تصوير الواقعة به وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة.