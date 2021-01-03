شهد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة يرافقه حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد وصول منتخب اليابان إلى مطار القاهرة للمشاركة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد والتي تنطلق في 13 من الشهر الجارى وذلك وسط تطبيق صارم لكافة الإجراءات الطبية والضوابط الاحترازية الموضوعة ضمن خطة تأمين تنفيذ فعاليات ومنافسات بطولة العالم لكرة اليد .

وشهدت إجراءات وصول منتخب اليابان تطبيق كافة الإجراءات الخاصة بالفقاعة بدء من محطة الوصول في مطار القاهرة وركوب الحافلات الخاصة بالفريق للانتقال إلى أماكن الإقامة دون الاختلاط نهائياً.

ووصل منتخب اليابان باكراً عن باقى المنتخبات ليقيم في القاهرة طول الفترة المقبلة قبيل انطلاق المنافسات وذلك لخوض مباراتين وديتين مع المنتخب المصري ضمن الاستعدادات الخاصة بالمنتخبين لخوض المنافسات، ومن المقرر أن يصل منتخب البرازيل أيضاً خلال الأيام المقبلة لخوض مباراتين وديتين أيضاً مع المنتخب المصرى.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه حريص على متابعة تطبيق كافة الإجراءات على كافة المراحل الخاصة بوصول الفرق وانتقالاتها بين أماكن الإقامة وصالات التدريب ومن ثم خوض المنافسات الرسمية بالصالات الرئيسية الخاصة بإستاد القاهرة والعاصمة الإدارية والسادس من أكتوبر وبرج العرب.

مشيراً ان او تطبيق للإجراءات اليوم مع منتخب اليابان كان نموذجياً ويؤكد على تكاتف جميع الأطراف والجهات المعنية وحرصهم على خروج البطولة بالشكل الذي يليق بسمعة مصر العالمية ومن تلك الجهات كافة القطاعات الخاصة بمطار القاهرة الدولى وممثلي وزارة الصحة المصرية فضلاً عن الجاهزية الكاملة الخاصة بالبطولة من نواحى الانتقالات والصالات وأماكن الإقامة.