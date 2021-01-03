المقاصة يعمق جراح الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق مصر المقاصة فوزا غاليا على نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي اقيم على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الأسبوع الخامس للدوري الممتاز.

وسجل مروان حمدي هدفين في الدقيقة 9 و58 وأضاف عصام صبحي هدف ثالث في الدقيقة 55، فيما أحرز شكري نجيب هدف الإسماعيلي الوحيد في الدقيقة 25 من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة بعدما تدخلت تقنية الفيديو في لقطتين من عمر اللقاء الأولى منها في الدقيقة 24 التي لجأ فيها حكم المباراة إلى تقنية الفار لحسم الجدل حول صحة وجود ركلة جزاء لصالح الإسماعيلي، وأحتسبها وسجل منها الدراويش الهدف الوحيد.

وفي الدقيقة 54 توجه حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لحسم الجدل حول صحة وجود ركلة جزاء لصالح مصر للمقاصة، وأحتسبها بالفعل نتيجة لمسة يد على محمد هاشم مدافع الإسماعيلي داخل منطقة الجزاء.

وبهذه النتيجة وصل مصر المقاصة للنقطة السابعة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الإسماعيلي عند النقطة سادسة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري العام.

ويعاني الإسماعيلي من سوء النتائج منذ بداية الدوري الموسم الحالي حيث لم يحصد إلا 6 نقاط من خمس مباريات.

وينتظر الإسماعيلي مباراة هامة أمام الرجاء المغربي يوم الغثنين المقبل، في إياب نصف نهائي كأس البطولة العربية.

أما المقاصة فيلتقي مع أسوان السبت المقبل في الجولة السادسة للدوري الممتاز.