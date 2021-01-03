محافظة بورسعيد تناشد أولياء الأمور اجتناب مراكز الدروس الخصوصية

ناشدت محافظة بورسعيد جميع أولياء الأمور عدم الدفع بأبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم، في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتأمين حياة المواطنين.

وقالت المحافظة، في بيان إعلامي، اليوم السبت، إنه سيكون هناك حملات رقابة، ابتداء من الغد، بجميع الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، وتوقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على أي مركز يثبت استمراره في العمل، ولن يسمح بعمل هذه المراكز بعد الآن، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وجهود الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.