 محافظة بورسعيد تناشد أولياء الأمور اجتناب مراكز الدروس الخصوصية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظة بورسعيد تناشد أولياء الأمور اجتناب مراكز الدروس الخصوصية

محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
محسن عشري
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 12:23 ص

ناشدت محافظة بورسعيد جميع أولياء الأمور عدم الدفع بأبنائهم إلى مراكز الدروس الخصوصية، حرصًا على سلامتهم، في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة التي اتخذتها الدولة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتأمين حياة المواطنين.

وقالت المحافظة، في بيان إعلامي، اليوم السبت، إنه سيكون هناك حملات رقابة، ابتداء من الغد، بجميع الأحياء على مراكز الدروس الخصوصية، وتوقيع غرامة قدرها 4 آلاف جنيه على أي مركز يثبت استمراره في العمل، ولن يسمح بعمل هذه المراكز بعد الآن، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وجهود الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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