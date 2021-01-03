التشيك: تسجيل حوالي 5000 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكدت جمهورية التشيك، أمس السبت، بالتوقيت المحلي، حوالي 4957 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره "راديو براغ" التشيكي، اليوم الأحد.

والرقم أعلى بحوالي 1500 حالة، عما تم تسجيله في رأس السنة الجديدة، ما يرفع عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 116 ألفا و307 حالات.

وبلغت حصيلة الوفيات بسبب الفيروس 11 ألفا و960، ويتلقى حوالي 5901 شخص حاليا العلاج في المستشفيات، بينما 881 منهم في حالة خطيرة.

يذكر أن وتيرة انتشار المرض زادت بعد أن خففت البلاد في مطلع ديسمبر الماضي قيود الإغلاق التي كانت تفرضها، ما دفع الحكومة إلى تشديد إجراءات مكافحة المرض من جديد للحد من حركة المواطنين.