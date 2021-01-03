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توقعات بتدهور الظروف الاقتصادية في تايلاند مع ارتفاع حالات كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 3 يناير 2021 - 11:53 ص | آخر تحديث: الأحد 3 يناير 2021 - 11:53 ص
من المتوقع أن تتدهور الظروف الاقتصادية في تايلاند بشكل أكبر هذا العام، فيما تكافح البلاد عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا ، حسب استطلاع للرأي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وتوقع حوالي 2ر52% من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية أن الاقتصاد سيزداد سوء في عام 2021 عما كان عليه العام الماضي، بينما توقع 6ر14% تحسن الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، ربما تكون تداعيات مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا واسعة بشكل أكبر، عما كانت عليه في عام 2020، طبقا لـ1ر48% من المشاركين في الاستطلاع.

وقال المعهد في بيان صدر اليوم الأحد إن 8ر28% يتوقعون أن تكون التداعيات أقل شدة.

وستفرض تايلاند مجموعة جديدة من القيود على الأعمال  والتجمعات في 28 من أقاليمها الأكثر تضررا بدءا من غد الاثنين.

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