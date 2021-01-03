أمريكا تسجل رقما قياسيا جديدا في حالات كورونا

شهدت الولايات المتحدة رقما قياسيا بتسجيل أكثر من 275 الفا و 897 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 يوم السبت، وفقا لبيانات مشروع متتبع كوفيد-19.

ومع ذلك، حذرت المجموعة بتوخي الحذر في تفسير الأرقام لأن البيانات تعطلت بسبب فترة العطلة.

وكتب مشروع متتبع كوفيد-19 عبر تويتر "نفتقد اليوم جميع البيانات القادمة من من 7 ولايات، ولم تقم 9 ولايات أخرى بتحديث عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج / وحدة العناية المركزة / او يخضعون للتنفس الصناعي الحالي.و تقوم بعض الولايات بالإبلاغ بشكل طبيعي، والبعض يبلغ عدة أيام من البيانات، وجميعها تقريبًا تتعامل على الأقل مع بعض أيام العطلات بشكل تراكمي".

وأظهرت البيانات أن الولايات أبلغت عن 1ر2 مليون اختبار، ونقل 123 الفا و 639 شخصا للعلاج بالمستشفيات و 2367 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم السبت.

وفي جميع أنحاء البلاد، أصيب حوالي 3ر20 مليون شخص بالفيروس منذ بداية تفشي المرض وتوفي أكثر من 349 ألفا و 900 شخص وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز،وهو ما يزيد على ما سجل في أي مكان آخر في العالم.