البنك الدولي: الكمامة أصبحت جزءا من لغة العالم اليومية

قال البنك الدولي إن جائحة كورونا فرضت على لغة العالم اليومية بعض التعبيرات مثل "الكمامة".

وأوضح تقرير للبنك في نشرته الأسبوعية عن أحداث العام المنتهي أمس الأول، أن الإغلاقات العامة الناجمة عن الجائحة أثَّرت تأثيراً شديداً على منشآت الأعمال والوظائف، حيث تتعرض الشركات فى شتَّى أنحاء العالم، لاسيما المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في بلدان العالم النامية، لضغوط شديدة، إذ إن أكثر من نصفها لم تسدد ما عليها من متأخرات مستحقة الدفع أو من المرجح أن تتخلَّف قريباً عن السداد.

ولفت البنك إلى نظرته لعام 2020، قائلا إنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي لم تكن تعبيرات مثل "الإغلاقات العامة" و"إلزامية ارتداء الكمامة" و"التباعد الاجتماعي" معروفةً لمعظمنا، لكنها اليوم جزء من لغة حياتنا اليومية، إذ إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) مازالت تُؤثِّر على كل مناحي حياتنا.