عمرو أديب: مشكلة نقص الأكسجين تقنية وموجودة في العالم كله

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مشكلة نقص الأكسجين ليست إلا مشكلة تقنية، مؤكدًا أن هذه المشكلة موجودة في العالم أجمع وبالأخص تركيا.



وأضاف، أثناء تقديم برنامجه «الحكاية» عبر فضائية «mbc مصر»، مساء اليوم الأحد، أن أمريكا ظلت شهورًا تبحث عن أجهزة تنفس صناعي.



وأكد أن ما حدث مؤلم، لكن له جانب إيجابي يكمن في مساعدة الدولة على تحديد الموقف بالضبط، متابعًا: «اللي غلط يتحاسب»، على حد تعبيره.



وأوضح أن الأطقم الطبية في العناية المركزة كانت تطبق الإجراءات الاحترازية بدقة، مشيرًا إلى أن الممرضة المتداول صورتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت وهي مرتدية الكمامة والقفازات.



وعن قرار غلق محال كارفور بالإسكندرية، ذكر أن هذا القرار جريء وصائب، مضيفًا: «ميهمنيش تدفع مليون جنية وأنا أصرف مقابلها في المستشفيات ملايين».