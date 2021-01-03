الدنمارك تسجل 86 إصابة بفيروس كورونا المتحور المكتشف مؤخرا في بريطانيا

أعلنت الوكالة الدنماركية لمكافحة الأمراض المعدية اليوم السبت، تسجيل 86 إصابة بفيروس كورونا المتحور المكتشف مؤخرا في المملكة المتحدة، معربة عن قلقها لازدياد الإصابات المحلية به.

ونبهت المسؤولة في الوكالة تيرا جروف كروس، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أن تفشي الفيروس المتحور المعدي بوتيرة أسرع، من شأنه أن يسفر عن منحنى وبائي أكثر حدة، مضيفة أن: "هذا يعني وجوب تعزيز تدابير الوقاية من العدوى أو إبقاؤها لفترة أطول للسيطرة على الوباء".

وتعد الدنمارك واحدة من بين أكثر الدول التي تعمل على رصد هذا النوع من الإصابات، وإعداد فحص "بي سي آر" جديد من شأنه أن يكشف تغيرات الفيروس.

وتوصي السلطات الصحية بإبقاء القيود المعمول بها وهي العمل عن بعد، وإغلاق المدارس والشركات باستثناء الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية، لمنع تفشي الفيروس.