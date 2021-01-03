نفى الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ما تردد حول وفاة أربعة مصابين بفيروس كورونا في أحد مستشفيات المحافظة؛ بسبب نقص الأكسجين داخل العناية المركزة.

وقال غراب، في مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، إن هناك حصر يومي للمخزون الاستراتيجي من الأكسجين في المحافظة، مشيرًا إلى أن آخر حصر وصل إليه صباح اليوم، بوجود أكثر من 81 ألف متر مكعب من الأكسجين يكفي لمدة أربعة أيام، بالإضافة إلى 1500 اسطوانة تكفي لمدة عشرة أيام.

وأضاف أنه لا يوجد أي مشكلة في مخزون الأكسجين بمحافظة الشرقية، مشيرًا إلى أن الأربع مصابين الذين توفوا كانت لديهم أمراض مزمنة، وحالتهم لم تكن مستقرة.

وأشار إلى أنه لو كان هناك نقص في الأكسجين، لتأثرت حضانات الأطفال في المستشفى، وغرف العناية المركز الأخرى.

