الدرك الموريتاني يفض بالقوة اعتصاما لسكان يعارضون تحويل قريتهم لمكب نفايات

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أقدمت قوات الدرك الموريتاني مساء اليوم السبت بالقوة على فض اعتصام سلمي ينظمه منذ أسبوع سكان قرية متاخمة للعاصمة نواكشوط، احتجاجا على تحويل قريتهم إلى "مكب لنفايات مدينة نواكشوط أكبر مدن البلاد".

وأقام سكان قرية "تفيريت" (25 كيلومترا شرقي العاصمة نواكشوط) اعتصاما سلميا مفتوحا للاحتجاج على إعادة فتح مكب للنفايات محاذ لقريتهم يقولون إنه يسبب لهم مشاكل صحية كبيرة ويهدد بيئتهم.

وسبق للسلطات الموريتانية أن أغلقت المكب قبل شهرين إثر احتجاجات لسكان القرية لكن بلدية العاصمة وشركات نظافة العاصمة وإزالة القمامة عادت لاستخدام المكب منذ أسبوع.

وعاد السكان إلى الاحتجاج. وقد أثار استخدام العنف والقوة ضدهم تنديدا واسعا وجدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدان عمدة بلدية "العرية" التي تتبع لها القرية محمدن ولد أمغر بشدة ما وصفه بـ "القمع العنيف الذي تعرض له سكان قرية تيفريت التابعة لبلديته مساء اليوم".

وقال ولد أمغر في تصريح صحفي : "أدين هذا الظلم بأشد عبارات الإدانة وأطالب بوضع حد له".

وأضاف العمدة أن "المحتجين السلميين تعرضوا للقمع من طرف بعض أفراد الدرك ، وهو تصرف لا يمكن السكوت عليه".

ودعا عمدة بلدية العرية السلطات المعنية إلى إدانة القمع والظلم الذي يتعرض له سكان القرية، مشددا على ضرورة الاستجابة لمطلبهم الوحيد ألا وهو إغلاق المكب في أسرع وقت".

وقد تم تشكيل لجنة مكونة من وزير الداخلية الموريتاني وولاة محافظات العاصمة الثلاث لحل هذه الأزمة.