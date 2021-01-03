داوود عبد السيد: وحيد حامد استطاع أن يصل بأعماله للجميع سواء الشعب أو السلطة

داوود عبد السيد: وحيد حامد كان أحد أهم مثقفين جيل السبعينات



قال المخرج داوود عبدالسيد، إن الكاتب الراحل وحيد حامد يعد أحد أهم مثقفين جيل السبعينات، لافتا إلى أن تلك الفترة كانت الدولة متبنية فكر إنتاج أعمال فنية راقية، مع وجود جيل من الفنانين الطامحين والراغبين في تقديم مثل هذه الأعمال وهو ما مكن وحيد حامد من الإبداع والتميز.

وقال "عبدالسيد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن وحيد حامد تميز بقدرته على مناقشة الواقع والقضايا السياسية بالصورة التي لا تجعل الفن يفقد قيمته في الإقناع وحرص المشاهد على متابعة تلك الأعمال، مشيرا إلى أن وحيد حامد استطاع أن يصل بأعماله للجميع سواء الشعب أو السلطة.

وأشار إلى أن وحيد حامد كان يمتلك القدرة على استغلال الكتابة لتقديم رؤيته، وكان يتمتع بذكاء مكنه من تجاوز العقبات، مشيرا إلى أن فيلم "البريء" الذي كتبه وحيد حامد تطرق لموضوعات لم يكن يستطع أحد أن يتطرق إليها، ولم تكن الدولة ترغب في التطرق إليها.

ولفت إلى أن وحيد حامد عرض عليه ذات مرة سيناريو فيلم لإخراجه، ونظرا لإنشغاله خلال تلك الفترة لم يقدم هذا العمل.

وأعرب "عبدالسيد" عن إعجابه الشديد بمسلسل "الجماعة" الذي كتبه وحيد حامد، باعتباره أحد أهم المسلسلات التاريخية التي تكشف تاريخ تلك الجماعة منذ تأسيسها على يد حسن البنا.