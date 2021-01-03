حي ثان المنتزه يواصل شن حملاته الفورية لمجابهة البناء المخالف

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ونفذ حي ثان المنتزه اليوم السبت حملة فورية بقيادة اللواء أشرف بهجت رئيس الحي، لمجابهة مافيا البناء المخالف بنطاق الحي، حيث تم خلال الحملة القيام بإيقاف أعمال بناء بدون ترخيص وفك الشدة الخشبية الخاصة بصب سقف شرفة بشقة بالطابق الأول علوي بشارع خلف فتح الله ماركت بمنطقة طوسون.

جاءت الحملة بحضور الأستاذ يحي زكريا سكرتير عام الحي ومدير إدارة إشغال الطريق ومعاونيه والعضو القانوني بالمنتزه ثان ومسؤولي وحدة الإزالة، ولازالت الحملات مستمرة والمتابعة قائمة لإزالة كافة التعديات لاستعادة الانضباط وهيبة الدولة.