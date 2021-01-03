كفر الشيخ: حملات على المطاعم والمحال لمتابعة الإجراءات الاحترازية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه وجه بتكثيف الحملات الصحية على المطاعم والكافيهات، وجميع المنشآت بكافة مراكز المحافظة؛ للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف نور الدين أنه تم التشديد على ارتداء الكمامات للعاملين وجميع المترددين، بالإضافة إلى التعقيم والتطهير المستمر بها، والتأكيد على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورئاسة مجلس الوزراء.

وناشد المواطنين منع التجمعات، وارتداء الكمامات، والالتزام بالقرارات الصادرة، حفاظاً على حياتهم، وتجنباً لنشر العدوى بالفيروس، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.