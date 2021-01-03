المبعوثة الأممية لليبيا: تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي

أعلنت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم "البناءة".

وقالت المبعوثة الأممية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية من البيضاء اليوم الأحد- "إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى"، مضيفة أن البعثة الأممية قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا؛ من أجل "ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية".

وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية "محددة زمنيا بشكل صارم"، وستكون مهمتها الرئيسة "مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى".

وشددت وليامز على أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من العام الجاري، يبقى "أمرا ثابتا" بالنسبة للبعثة الأممية، مؤكدة أنه "مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه".