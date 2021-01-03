إيران تنفذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص فجر اليوم

أعلنت السلطات الإيرانية بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، أنه تم فجر الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، بينهم "إرهابيان أدينا بتنفيذ عمليات مسلحة وتفجيرات".

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن بيان صادر عن العلاقات العامة بدائرة العدل بمحافظة سيستان وبلوشستان أنه تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم في مدينتي خاش وسراوان بحق "اثنين من الإرهابيين ... وآخر بتهمة السطو المسلح وارتكاب جرائم قتل".

ولفت البيان إلى أن الإجراءات القانونية في قضية محاكمة "الإرهابيين" استمرت منذ عام 2014، بينما استمرت القضية الجنائية لمرتكب عمليات القتل والسطو المسلح منذ عام 2015، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأشار البيان إلى أن من بين الجرائم التي واجهها المتهمان بالإرهاب قتل عدد من أفراد قوى الأمن الداخلي، ونقل متفجرات من باكستان إلى داخل إيران، وتفجير سيارة للشرطة بعبوة ناسفة، والمشاركة في تفجير أبراج كهرباء، والهجوم على مخفر حدودي.