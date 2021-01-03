بابا الفاتيكان يدعو للتفكير في حال الضعفاء والأكثر حرمانا خلال جائحة كورونا

قال اليوم الأحد البابا فرنسيس بعد قداس منتصف اليوم إنه يتعين على الأشخاص التفكير فيما هو أبعد من خطط سفرهم القادمة، والنظر في مدى ما قد يعانيه الآخرون جراء جائحة فيروس كورونا.



وذكر البابا فى أعقاب القداس الملائكى من مكتبة الفاتيكان، بسبب المخاوف بشأن فيروس كورونا، أنه سيكون من الأفضل أن يفكر الناس بشأن كيفية مساعدة الضعفاء والأشخاص الأكثر حرمانا في المجتمع.



وأوضح أنه قرأ تقارير عن أناس سافرت للخارج خلال العطلات في أكثر من 40 طائرة للهروب من الإغلاق العام ببلادها.



وأضاف البابا فرنسيس إنهم "لم يفكروا بشأن أولئك الذين ظلوا في بلادهم، وبشأن المشاكل الاقتصادية للكثير من المواطنين الذين أضيروا بشدة جراء الإغلاق، وبشأن المرضى".



وقال إنهم لم يريدوا سوى الترفيه، مضيفا أن هذا جعله حزينا للغاية.



تأتي تصريحاته بعدما سعى أشخاص حول العالم للهروب من حالات الإغلاق العام والاحتفال بالعام الجديد، على الرغم من الإجراءات المطبقة للحد من تفشي الفيروس.