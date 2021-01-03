تأجيل إعادة محاكمة متهم في «عنف أطفيح» إلى 3 فبراير المقبل

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، إعادة اجراءات محاكمة متهم فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لجلسة 3 فبراير المقبل.



وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين، ارتكاب جرائم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح، واشعال النيران به، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وتأليف عصابة مسلحة وتزويدها بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.