الدفاع الجزائرية: استشهاد جندي ومقتل إرهابيين اثنين شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد استشهاد جندي ومقتل إرهابيين اثنين خلال عملية بحث وتمشيط بولاية تيبازة، شمالي البلاد.



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إنه خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة مسلمون بتيبازة قضت قوات الجيش اليوم على إرهابيين اثنين خطيرين وضبطت بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة، لترتفع حصيلة هذه العملية إلى القضاء على 6 إرهابيين وضبط 6 أسلحة نارية.



وأضاف البيان أنه خلال هذه العملية، استشهد العريف راشدي محمد رابح، حيث تقدم الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان الجزائري بأخلص عبارات التعازي والمواساة لعائلة الشهيد وذويه، وإلى كافة أفراد الجيش.



وكان الفريق شنقريحة قد زار اليوم الأحد وبرفقته اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى، الوحدات العسكرية بمنطقة مسلمون بتيبازة بالناحية العسكرية الأولى، إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب، التي نفذتها يوم أمس، قوات الجيش التي أدت إلى القضاء على أربعة إرهابيين دمويين خطيرين، ضبط أسلحتهم.



وأشاد الفريق شنقريحة في كلمة له خلال الزيارة بهذا العمل البطولي ونقل إلى الأفراد العسكريين المشاركين في هذه العملية النوعية تحيات وتقدير وتشجيع الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.



وقال شنقريحة "لقد حرصت على أن ألتقي بكم، على إثر نجاح عملية مكافحة الإرهاب، التي نفذتموها يوم أمس حيث تمكنتم أنتم أفراد وحداتنا الباسلة، من القضاء على أربعة إرهابيين دمويين خطيرين، واسترجاع أسلحتهم، وأبلغكم تحيات وتقدير وتشجيع السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، نظير هذا العمل البطولي الذي نحن فخورون به".



وأضاف "وندعو الجميع للاقتداء بهذا العمل، كما ننـوه ونشيد بالنتائج الإيجابية التي ما فتئت وحدات الجيش الوطني الشعبي، تحققها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مما ساهم في التحكم بصفة كاملة، في الوضع الأمني في بلادنا".



وتابع قائلا "كما لا يفوتني، أن أتقدم، باسمي الخاص وباسمكم جميعا، وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بتعازينا القلبية الخالصة، إلى أهالي وعائلات شهيدي الواجب الوطني، الرقيب سعد الدين مباركي والعريف الأول عبد الحق قايد عيشوش، اللذين سقطا في ميدان الشرف، في مواجهة الجماعات الإرهابية الدموية، ودفاعا عن أمن واستقرار شعبنا ووطننا الجزائر".



وحث الفريق شنقريحة أفراد الجيش على التحلي بأعلى درجات اليقظة والحذر، ومواصلة مكافحة فلول الإرهاب بصرامة وعزيمة، وبذل المزيد من الجهود المخلصة والمضنية، من أجل الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها.